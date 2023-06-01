إحلال وتجديد مبان المدينة الجامعية للطالبات فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان ، أنه تجرى أعمال الإحلال والتجديد والتطوير بالمدينة الجامعية بمدينة ناصر للطالبات علي قدم وساق، حيث قام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والتطوير التي تتم بمدينة ناصر للطالبات، والتي تقع خلف استاد أسوان الرياضي، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، على أن المدن الجامعية لجامعة أسوان، يبلغ عددها 5 مدن، منها 3 للبنات و2 للطلاب البنين، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة موزعين بواقع 194 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة السماد، و972 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة صحارى، و612 طالباً بمدينة الطلاب البنين بمنطقة أبو الريش، وجارى العمل بمدينة ناصر تمهيدا لدخولها الخدمة مع بداية العام الجامعي القادم 2024/2023م.

وأضاف الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة، أن المبني يستوعب أكثر من 600 طالبة لكليات (التجارة، الطب، الألسن، الحقوق، التمريض، التربية، هندسة طاقة)، مشيرا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد، قد وصلت بالمبني إلى ما يقرب من 60٪ من أعمال التشطيب والتجهيزات النهائية، كما يتكون المبني من دور أرضى و6 طوابق علوية، والمبني الثاني يتكون من دور أرضي و 5 طوابق علوية والقدرة الاستيعابية حوالي 650 طالبة".

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفد من وزارة الأوقاف، ضم كلا من الشيخ محمود مصطفي مدير إدارة الأوقاف بأسوان والشيخ عبدالله محمد طه مدير المساجد بالمديرية نيابة عن الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وذلك لإهداء جامعة أسوان موسوعة الثقافة الإسلامية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقدمة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف.