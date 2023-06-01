أوناش ضخمة لرفع لافتة كوبرى 6 أكتوبر العملاقة بعد سقوطها بسبب الرياح..فيديو

كتب - أحمد عبد الهادي

كثفت الاجهزة الامنية المختصة من تواجدها أعلي كوبرى أكتوبر ، لرفع لافتة اعلانية ضخمة سقطت على كوبرى أكتوبر، بسبب الرياح المحملة بالأتربة، مما أدى الى توقف حركة السيارات أعلى الطريق وانتقلت الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث.

واستعانت الاجهزة، باوناش عملاقة لرفع اللافتة من الطريق وعودة حركة المرور الي طبيعتها، كما تم اغلاق كوبري اكتوبر بداية من اعلي رمسيس، فيما وضعت ادارة المرور علامات تحذيرية وخلقت طرق بديلة ام الاستعانه بها، وتواجد رجل مرور بجميع المناطق البديلة لمساعدة المارة علي التحرك والتعرف علي البدائل بشكل سلس، يسهل الحركة المرورية بالكامل.

كانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بسقوط لوحة إعلانية كبيرة على كوبرى أكتوبر.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط لافتة إعلانية ضخمة فى الاتجاه المؤدى الى مناطق رمسيس وجار رفع اللافتة الاعلانية لاعادة الحركة المرورية للطريق.