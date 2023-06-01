أسقف المعادى: بطاركة الكنيسة أقاموا القداسات على النيل فى وقت الأزمات

كتب: محمد الأحمدى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد تذكار دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى، بمشاركة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس ومجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.

وقال الأنبا دانيال خلال كلمته بالقداس إنه يرحب بالبابا تواضروس الثانى في العيد، مؤكدا بأنه في تاريخ الكنيسة كان بعض البطاركة يقيمون القداسات على مياة النيل خاصة فى أيام الأزمات كان الفيضان لا يأتي فكان الأباء البطاركة يصلون من أجل طلب عودته.

وأكد الأنبا دانيال إن صلاة قداسة البابا تواضروس بكنيسة العذراء مريم بالمعادى بركة كبيرة وتعتبر المرة الثالثة أول قداس كان في ترشيحات قداس البطريركية وصلى المرة الثانية في وقت كورونا وبارك نهر النيل وهذه المرة هي المرة الثالثة.