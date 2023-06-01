أرقام التليفون الأرضى والمحمول للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك من خلال الخط الأرضى 09000160 أو من أي محمول على الرقم 5960.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد منذ قليل نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.