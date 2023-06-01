أخصائى تغذية يوضح عادات خاطئة يعتمدها الأطفال فى طعامهم.. أبرزها العصائر

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي السليم يؤثر بالفعل علي الصحة العامة للشخص، وفي حالة إهماله يعرضه لمخاطر صحية بالغة ، بجانب الإصابة ببعض الأمراض، لذا ينصح الأطباء بمتابعة نظام غذائي صحى بانتظام، بالإضافة إلي أن طريقة تناول الطعام للأطفال تؤثرعلي صحتهم بالسلب وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبه قال الدكتور أرتيوم فيريس، خبير التغذية الروسي، أن طريقة الأكل التي يتعود عليها الإنسان في طفولته قد يكون لها تأثير سلبي في صحته، مثل طريقة استبدال المياه الغازية بالعصير وهذا ليس أفضل خيار، لأن كليهما يضر بالمعدة.

وتابع الاخصائي : "تخضع العصائر قبل بيعها في الأسواق إلى معالجة صناعية، ما يؤدي إلى فقدان العديد من خصائصها المفيدة. ومن أجل الحفاظ على مذاقها يضاف لها السكر ومواد حافظة. وكما هو معلوم العصائر بحد ذاتها تحتوي على نسبة عالية من السكر وعند إضافة السكر إلى العصائر يجعلها اكثر ضررا".

كما أوضح خبيرالتغذية الجانب السلبي الثاني، هو اجبار الطفل على تناول طعامه بسرعة. هذه العملية تسبب التوتر،بالإضافة إلى ذلك يؤدي تناول الطعام إلى سوء الهضم، لأن حمض المعدة ليس لديه الوقت للتفاعل مع كمية كبيرة من الطعام، مما تعرضك هذه الطريقة إلي الافراط في تناول الطعام بشكل لا إرادي.

والإفراط في تناول الطعام ، يجعلك تحصل على سعرات حرارية فائضة، ما يؤدي إلى زيادة وزنك . ويجب أن نعلم أن نوعية الطعام أيضا وليس كميته فقط تساهم في تحديد كم من الوقت لن يشعر الشخص بالجوع.