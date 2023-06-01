أخبار البورصة اليوم الخميس 1-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والقاهر للزيوت والصابون، ومصر للفنادق، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ومصر للأسواق الحرة.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.71%، والعرب على 6.73%، واستحوذت المؤسسات على 17.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، 290.1 ألف جنيه، 60.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1295 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والدلتا للسكر، والقابضة المصرة الكويتية بالجنيه، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، عدد 4.5 مليون سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، 100.2 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 50.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 66 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق عدد 250 ألف سهم، 139.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 450 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 804.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 36.1 مليون دولار، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 5.5 مليار دولار.

حققت شركة بايونيرز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 1.65 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح 102 ملايين جنيه.

أوراسكوم

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنها تلقت عرضًا للاستحواذ على الأصول المملوكة لها بنسبة 100% في دولة البرازيل والمتمثلة في الوحدات أرقام (31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(52)، و(53) بمساحة إجمالية 2.3 مليون متر مربع، والكائنة جميعها بالمبنى باتيو فيتكور مالزوني بمدينة ساو بالولو في البرازيل، والتي تمثل نسبة 10% من حقوق ملكية الشركة، من واقع آخر قوائم مالية، ووافق مجلس إدارة الشركة على تعيين زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتقديم دراسة بالسعر العادل للأصول.

راميدا

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، عن إتمام الاستحواذ على 11 مستحضرًا دوائي لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع الكوليسترول من إحدى الشركات المحلية الرائدة في تصنيع المستحضرات الدوائية في السوق المصري، وستتيح عملية الاستحواذ للشركة الدخول في 5 مجالات علاجية سريعة النمو، وبقيمة سوقية إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه.