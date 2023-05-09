3 شركات مياه شرب تشارك بورشة عمل تأهيل الشبكات للحصول على شهادة TSM بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ورشة عمل لتأهيل شبكات مياه الشرب للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه شارك فى الورشة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وأسيوط ومرسى مطروح.

وأشار المهندس عمرو عادل مدير عام تفتيش TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم خلال ورشة العمل تناول الأخطاء الشائعة فى تأهيل المحطات للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة وكيفية تاهيل شبكات المياه ومحطات وشبكات الرفع للحصول على تلك شهادة وكيفية تحقيق الاستدامة للمحطات الحاصلة على الشهادة.

وأوضح المهندس حسام الدين طه مدير ادارة التنمية الفنية المستدامة أنه تم استعراض تجربة شركة مياه سوهاج فى الحصول على تلك الشهادة الدولية والتى تتمثل فى حصول 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ إنتاجيتها 349200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 135224 مترا مكعبا لكل يوم تمثل 54% من إجمالى مياه الصرف الصحى وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحى على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.