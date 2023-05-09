وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد انتظام سير الامتحانات بمدارس مركز باريس

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أجرى سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022_2023م لصفوف النقل، اليوم الثلاثاء، لمتابعة العمل بإدارة باريس التعليمية يرافقه ماهر مهدى مدير الإدارة التعليمية.

استهلها بزيارة مدرستى بغداد الإبتدائية، بغداد الإعدادية، وشملت الزيارة تفقد مدرسة باريس الثانوية المشتركة، حيث يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان بمادة الكيمياء ( المجموعة العلمية ) والجغرافيا ( المجموعة الأدبية ).

وأطمأن وكيل التعليم بالمحافظة، على إنتظام دخول الطلاب للجان الإمتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحدث مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة، وشدد على ضرورة المحافظة على توفير المناخ المناسب للطلاب لضمان سير الامتحان بدون قلق أو توتر، كما تابع أعمال الكنترول ووجه بالالتزام بكافة المسئوليات ومراعاة الدقة والشفافية بالعمل لضمان حصول كل طالب على حقه وعلى الوجه الأكمل.

وفى سياق متصل، باشرت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد،أعمالها فى متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل 2022_2023م، وأشار وكيل التعليم بالوادى الجديد أن الغرفة منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير العمل مع تواصل لحظى ومستمر عبر شبكة الفيديو مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، مؤكداً على إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان والتى جرى تجهيزها بكافة المستلزمات والتأكد من إجراءات الصيانة البسيطة والامن والسلامة لضمان سير العمل دون أى مشكلات أو عوائق.