انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل بالمدارس

كتب محمود طه حسين

انتظمت امتحانات الفصل الدراسى الثاني لطلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية، فيما أكدت المديريات التعليمية أن الامتحانات تسير بشكل منضبط ويتم حل مشكلة تحدث داخل لجان الامتحانات، مع توفير الهدوء للطلاب داخل لجان السير.

وأوضحت أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .