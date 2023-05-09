اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:12 م
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وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتابع مشروع محطة مياه بالأقصر.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:02 م
وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتابع مشروع محطة مياه بالأقصر.. صور وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتابع العمل بمشروع محطة مياه الهنادي
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تفقد الوفد مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع.

وتم خلال جولة الوفد استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة للإنهاء وفق البرنامج الزمني المحدد لها، حيث رافق الوفد مهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى  ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر بحوالي 40كم، من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الأقصر، والمزمع من انشاءه لتقديم الإستفادة وخدمة حوالي 130 الف نسمة من أهالي قرى شرق اسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير )  والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف وجاءت محطة مياه الهنادي، لتخدم تلك المنطقة  بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلي تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصرى، والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبا، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر نهو جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية أبريل 2023 طبقاً للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب-  سي دي إم سميث – كيمونكس مصر – CDM Smith.

 

وأشاد الوفد بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي، مما يؤكد بسير المشروع وفقاً للمخطط الزمني بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهري، حيث تفقد امراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع، وأشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للأعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع، ليكون المشروع من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.

 

إجتماع لمتابعة العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر
إجتماع لمتابعة العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

 

جولة تتابع العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر
جولة تتابع العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

 

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتابع العمل بمحطة مياه الهنادى
وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتابع العمل بمحطة مياه الهنادى

 

وفد أمريكي يتابع العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر
وفد أمريكي يتابع العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

 

 


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