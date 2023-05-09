وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "سامح شكري وزير الخارجية يصل إلى جوبا في جنوب السودان".

وكان الوزير شكري قد بدأ أمس الاثنين، جولة إلى كل من إنجامينا وجوبا، في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.