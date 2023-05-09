اليوم السابع
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شكرى يتوجه إلى جوبا حاملا رسالة من الرئيس السيسى لرئيس جنوب السودان

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:56 ص
شكرى يتوجه إلى جوبا حاملا رسالة من الرئيس السيسى لرئيس جنوب السودان وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

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توجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، عقب ختام زيارته إلى العاصمة التشادية إنجامينا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- "يتوجه وزير الخارجية الآن من العاصمة التشادية إنجامينا إلى جوبا بجنوب السودان.. وزير الخارجية يحمل رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس سلفا كير مَيارديت رئيس جنوب السودان حول الوضع في السودان".

وكان شكري قد وصل إلى العاصمة إنجامينا، أمس الاثنين، حيث قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

 


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جوبا

جنوب السودان

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