هل تعاني من رائحة الفم الكريهة.. إليك أطعمة يجب أن تأكلها وتتجنبها

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة مشكلة محرجة ويمكن أن تضعك في مواقف محرجة، غالبًا ما يبتعد الناس عن أولئك الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة، في حين أنه يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، مثل سوء نظافة الأسنان، وبعض الحالات الطبية وعادات نمط الحياة، يمكن أن يلعب ما تأكله أيضًا دورًا مهمًا في تطور رائحة الفم الكريهة وفقا لموقع "OnlyMyHealth".

الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة

الثوم والبصل

ربما سمعت أشخاصًا يرفضون تناول البصل والثوم لأنه يسبب رائحة الفم الكريهة، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات الكبريت فيها التي تبقى في جسمك بعد الأكل، يتم امتصاصه في مجرى الدم ويتم إطلاقه أثناء الزفير.

الأطعمة السكرية والحمضية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الحمض يمكن أن تساهم في تطور رائحة الفم الكريهة من خلال تعزيز نمو البكتيريا في فمك، تجنب الأطعمة مثل الحلوى والصودا إذا كنت لا تريد أن تشم رائحة كريهة.

الكحول

نعلم جميعًا أن الكحول يسبب رائحة الفم الكريهة، ولكن كم منكم يعرف السبب وراء ذلك؟ وذلك لأن الكحول يمكن أن يسبب الجفاف ويجفف الفم، ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعزز أيضًا نمو البكتيريا في فمك.

الجبن

عنصر غذائي آخر يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة هو الجبن، يحتوي على أحماض أمينية تتفاعل مع بكتيريا الفم الموجودة بشكل طبيعي لتكوين مركبات الكبريت، قد يؤدي التفاعل النهائي إلى إنتاج كبريتيد الهيدروجين ، المعروف برائحته الكريهة.

أطعمة لمواجهة رائحة الفم الكريهة

الماء

يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء طوال اليوم في الحفاظ على رطوبة فمك ومنع تراكم البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة وبالتالي ، حافظ على رطوبتك للحفاظ على صحة الفم.

أغذية البروبيوتيك

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا المفيدة ، مثل الزبادي والكفير ، في تحسين عملية الهضم ومنع تراكم البكتيريا الضارة في الفم والأمعاء.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل نمو البكتيريا في فمك وتمنع رائحة الفم الكريهة. يمكن أن يعزز صحة الفم لأنه يمنع تسوس الأسنان عن طريق محاربة البكتيريا الضارة وتقليل الالتهابات ، مما يحافظ على أسنانك ولثتك في حالة جيدة.

القهوة

قد يزعج هذا عشاق القهوة ولكن حتى القهوة يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة لأنها تسبب جفاف الفم. يمكن أن يتسبب أيضًا في تلطيخ أسنانك ولسانك ، مما يعزز نمو البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

نصائح أخرى لاتباعها لمواجهة رائحة الفم الكريهة

الحفاظ على نظافة الأسنان

يعد الحفاظ على نظافة الأسنان أمرًا ضروريًا لمنع رائحة الفم الكريهة. يستلزم ذلك استخدام غسول الفم ، والتنظيف بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا ، وتنظيف أسنانك مرتين يوميًا. تتم إزالة البلاك والبكتيريا من على أسنانك ولثتك بفضل هذا.

الإقلاع عن التدخين

كما أن التدخين هو أحد أسباب جفاف الفم ، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة. كما أنه ضار بصحتك ، لذا فإن الإقلاع عنه يمكن أن يكون خطوة جيدة نحو تحسين صحتك.

امضغ علكة خالية من السكر

إذا كنت تبحث عن طرق فورية لإزالة رائحة الفم الكريهة ، فإن مضغ العلكة الخالية من السكر يمكن أن يكون الخيار المناسب لك، يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج اللعاب وإزالة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.