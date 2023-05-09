هالة السعيد: 200 شركة تقدمت لمشروعات تحلية المياه من 30 دولة أجنبية

كتب أمين صالح

قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد علي الحياد التنافسي وتعزز مشاركة القطاع الخاص بمعدل أكبر في النشاط الاقتصادي سواء من خلال طرح بعض الشركات لمستثمر استراتيجى أو الطرح العام في البورصة.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ برامج الأطروحات كذلك تأخر جذب الاستثمارات الأجنبية؟

وقال سالم أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فلماذا تأخير الحكومة في تنفيذ برنامج الاطروحات وفي جذب الاستثمارات الاجنبية؟

وأكدت السعيد أن العالم في حالة ترقب وتوخى الحذر فيما يتعلق بالاستثمار وليس مصر فقط بسبب ما يمر به الآن كما أن هناك احدى شركات القوات المسلحة في البورصة مطروحة واجراءات الطرح تتم ولكنها تتم وفقا لبعض الإجراءات التى تحتاج لوقت خاصة وأن الطرح تنافسي حتى يتم تأهيل بعض الشركات لهذا الطرح في نهاية مايو ثم يتم الترسية علي شركة بعينها في حدود من 12 الي 16 اسبوع.

وأشارت وزيرة التخطيط الي أن هناك 200 شركة أجنبية من 30 دولة تقدمت لمشروعات تحلية المياه وأغلبها شركات أجنبية.