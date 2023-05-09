"نيويورك تايمز" ترصد 5 سيناريوهات متوقعة لأزمة الدين الأمريكى

كتبت ـ نهال أبو السعود

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع قادة الكونجرس فى البيت الأبيض لكسر الجمود المستمر منذ أشهر بشأن زيادة حد الديون، حيث يواجهون موعد نهائى للتوصل لاتفاق بشان رفع سقف اقتراض الخزانة الامريكية لسداد ديون البلاد.

ورصدت صحيفة نيويورك تايمز خمسة سيناريوهات لاجتماع اليوم.

التوصل لاتفاق:

يمكن أن يبرم بايدن ورئيس البرلمان كيفن مكارثى (جمهورى من كاليفورنيا) صفقة، لكن هذا الاحتمال أصبح غير مرجح أكثر وسط الاختلاف الشديد بين الجانبين، وتتمثل إحدى نقاط الهامة فى الصفقة فى جعل بايدن يلتزم بشكل بخفض العجز على المدى الطويل.

يمكن أن يكون ذلك في شكل لجنة خارجية تهدف إلى كبح جماح الإنفاق الحكومي وخفض ديون امريكا ، كما تم اقتراحه في خطة طرحها مؤتمر حل المشكلات المكون من الحزبين، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين سيقف وراء مثل هذه الصفقة.

حل قصير المدى:

فاجأت وزيرة الخزانة جانيت يلين واشنطن الأسبوع الماضى عندما حذرت من أن الموعد "X" لوزارة الخزانة - اليوم الذى تستنفد فيه الوزارة الخطوات "الاستثنائية" التى تتخذها لمنع التخلف عن السداد - قد يصل فى أقرب وقت فى الأول من يونيو.

دفع ذلك بايدن للدعوة إلى اجتماع اليوم، بينما زاد أيضًا من احتمالات إجبار الأطراف على تبنى تصحيح قصير الأجل لمنع التخلف عن السداد وشراء المزيد من الوقت للمفاوضين.

والتحدى الذى يواجه مكارثى هو كيفية كسب دعم الجمهوريين لتمديد سابق لحد الدين، حتى على المدى القصير، والذي من المرجح أن يستبعد مجموعة تخفيضات الإنفاق التي يطالب بها المحافظون، ويرفض الديمقراطيون أيضًا هذا المفهوم، مما قد يجبر بايدن على التفاوض بشأن الشيء نفسه الذي رفضه سابقا وهو تخفيضات الإنفاق كجزء من زيادة حد الديون.

عريضة إبراء ذمة:

التكتيك الإجرائى، المعروف باسم عريضة التفريغ أو السحب ، من شأنه أن يفرض التصويت على التشريع - حتى على اعتراض رئيس مجلس النواب - إذا كان الإجراء يحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب.

بايدن يأخذ القرار بمفرده:

يطرح بعض الخبراء فكرة أن بايدن يمكن أن يتجنب الكونجرس ويتصرف من جانب واحد لدرء التخلف عن السداد الذي يدمر الاقتصاد. وقد ظهر أحد المقترحات ، كخيار رئيسي لاستراتيجية "العمل بمفرده" وهو المادة 14، الذي قيل إنه تمت مناقشته من قبل المسؤولين في البيت الأبيض.

يحث آخرون بايدن على تجاهل سقف الاقتراض القانوني ومواصلة دفع فواتير البلاد ، حيث أن الكونجرس هو الذي وافق بالفعل على الإنفاق.

الخيار الثالث سيكون عملات بلاتينية من وزارة الخزانة من فئة - 1 تريليون دولار هو اقتراح نموذجي - وإيداعها لدى الاحتياطي الفيدرالي للسماح للحكومة بمواصلة سداد التزاماتها حتى بدون إجراء من الكونجرس.

ومع ذلك، فإن المقترحات الثلاثة جميعها غير مرجحة إلى حد كبير على الأقل حتى الآن.

التخلف عن السداد:

إذا فشل الجانبين فى التوصل إلى اتفاق قبل ما يسمى "الموعد النهائى للتسليم"، فإن الدولة ستتخلف عن سداد قروضها لأول مرة فى التاريخ الأمريكى.

فى حين أن بعض الجمهوريين قللوا من أهمية العواقب الاقتصادية لمثل هذا الحدث، حذرت مجموعة أكبر من الخبراء الماليين من أن التخلف عن السداد سيكون كارثيًا، مما يؤدى إلى تراجع سوق الأسهم، والتأخير فى مدفوعات المزايا الفيدرالية وزيادة أسعار الفائدة التى قد يتردد صداها. من خلال الاقتصاد العالمى.