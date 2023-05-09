"معلومة تهمك".. روشتة أمنية لتفادى الوقوع فى جرائم النصب

كتب أحمد حسني

يتعرض البعض لعمليات نصب، سواء عن طريق المستريحين الذين ظهروا مؤخرا، وكذلك النصب في بعض الأماكن التي تبيع سلعا مغشوشة، وفى ظل ازدياد عمليات النصب، ولتفادي عمليات النصب وضع خبراء عددا من النصائح، أبرزها:

- عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.

- ألا تشترِي أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة في القسم التابعة له.

-لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع في حالة الايجار.

- لا تتأخر في تقديم شكري عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك.

- إستشارة محامٍ قبل أي إجراء ممكن أن يرتب عليك ضرراً فيه.

- لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية.

- لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أي وثائق خاصة بك مهما كانت.

- بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها.

- يجب الا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس و للمساءلة القانونية.

- لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز، لا تتأخر عن إخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له .

- لا تُعطِ أحداً مالاً دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة او ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مال.

- يجب آنك تكتب عقودك عند محام، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها ، بما يتماشى مع مصلحتك.

- إياك تشتري عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك

الذهاب لموقع المشروع بنفسك.