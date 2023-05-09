مطار مرسى علم الدولى يستقبل 20 رحلة طيران دولية من 7 دول أوروبية.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الثلاثاء، حسب جداول التشغيل به على مدار ساعات اليوم 20 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 124 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولى، تسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، حتى وصولهم إلى الفنادق محل إقامتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 4 رحلات من التشيك، و6 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا، واخري من بلجيكا، وكذلك من هولندا، لوكسمبرج، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلتين من المانيا،

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية الوافدة بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة تصل الرحلات من 11 دولة أكثرها وصولا الألمان ثم السياحية البولندية ثم التشيكية وكذلك الإيطالية، كما تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.