مصرع عامل وإصابة 19 شخصا فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي عامل مصرعه وأصيب 19 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ حسن في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، من مستشفي التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار، بوصول جثة و19 مصاب، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل قرية الشيخ حسن في شرق النيل بمركز مطاي.

بانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع عامل، مقيم في مركز بني مزار، وإصابة 19 شخص أخرين جميعهم من مركز بني مزار، عدا سائق إحدي السيارتين مقيم في مركز مغاغة بشمال المحافظة.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابت بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي الجثة داخل المشرحة، وانتقل رجال وحدة المرور بمركز مطاي، لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول أسباب وظروف وملابسات الحادث وانتداب لجنة فنية من إدارة المرور للمعاينة.