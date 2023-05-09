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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطنطا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:40 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطنطا حادث تصادم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق الكورنيش بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق الكورنيش بمدينة طنطا.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة 
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تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

 


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