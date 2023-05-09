إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطنطا

شهد طريق الكورنيش بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق الكورنيش بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة

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تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.