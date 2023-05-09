مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الخامس فى الشرقية

لقى عامل بناء بمحافظة أسيوط، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء العمل بمساكن الشمس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر بوصول " عمران س ع" 45 عاما عامل بناء مقيم محافظة أسيوط وتم التحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث وفاته إثر سقوطه من الطابق الخامس، أثناء العمل بمساكن الشمس، نطاق مدينة العاشر من رمضان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.