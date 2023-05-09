اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:43 م
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مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الخامس فى الشرقية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:56 م
مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الخامس فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى عامل بناء بمحافظة أسيوط، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء العمل بمساكن الشمس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر بوصول " عمران س ع" 45 عاما عامل بناء مقيم محافظة أسيوط وتم التحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

 

وتبين من التحريات حدوث وفاته إثر سقوطه من الطابق الخامس، أثناء العمل بمساكن الشمس، نطاق مدينة العاشر من رمضان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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