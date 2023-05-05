أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى منيا القمح

يكثف ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، جهودهم لضبط المتهم بارتكاب واقعة مقتل شاب إثر إصابته بطلق نارى أمام عزبة صبحى بنطاق مركز منيا القمح، وفر هاربا بعد ارتكابه الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "ي ق" مقيم نطاق مدينة منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام شخص بإصابة المجنى عليه مساء اليوم، بطلق نارى أمام عزبة صبحى نطاق منيا القمح،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.