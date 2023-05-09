مصرع طفلة وإصابة أخرى فى حادث سير أثناء عبور الطريق بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة ، تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "م .ا "14سنة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق قرية علقام التابع لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل الطفلة المصابة إلى ذات المستشفى لاسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث .





لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى، فى حادث سير بمركز كوم حمادة بالبحيرة.