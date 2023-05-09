اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:43 م
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:22 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة انقلاب سياره - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة-  الإسكندرية الصحراوي  مركز وادى النطرون. 
 
أسفر الحادث عن "محمد ا" 58سنة  وإصابة أخر وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون ونقل المصاب لذات المستشفى. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة  9  أشخاص  فى حادث  إنقلاب  تروسيكل  بمركز وادى النطرون بالبحيرة.   
 
كما شهد مركز وادى النطرون  مصرع  شخصان  واصابة 3   آخرين  بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع  حادث  انقلاب  سيارة ملاكى   بصحراوى البحيرة .
 
 
 
 

 


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