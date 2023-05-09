مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد مستقلاً دراجة هوائية من الجهة المعاكسه بمزلقان مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بصبي أمام مزلقان مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن وفاته في الحال، وتم التوجيه بإنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

واستقبل مستشفى ناصر العام عبد الله شريف علي 14 عامًا، كان يستقل دراجة هوائية وخلال اغلاق بوابة المزلقان لقدوم أحد القطارات، حاول العبور من الجهة المعاكسه فصدمه القطار ولقى مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، صرحت بدفن الجثمان.