اليوم السابع
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مصدر ينفى ترتيبات لسفر قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة إلى مصر

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:40 م
مصدر ينفى ترتيبات لسفر قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة إلى مصر زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
كتب أحمد جمعة

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أكد مصدر بالمقاومة الفلسطينية في غزة لشبكة قدس أن الحديث عن سفر قيادات المقاومة إلى مصر ليس صحيحًا، مشيرا إلى أن السفر كان مقررًا لأعضاء بالمكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.
 
واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة.
 
 
أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن من بين حصيلة الشهداء 3 قادة عسكريين فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، وزوجاتهم وعدد من أبنائهم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى.
 
وبحسب سرايا القدس، فإن قادة الحركة الجهاد الذين استشهدوا هم أمين سر المجلس العسكرى لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتينى، وأحد قادة العمل العسكرى فى الضفة الغربية المحتلة طارق محمد عز الدين.
 
فيما حملت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلى تداعيات عدوانه على القطاع، مشددة على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطينى ومقدساته.
 
 ودوت انفجارات متتالية سمعت فى أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهداف من قبل طائرات حربية إسرائيلية وبدون طيران لعدد من المنازل والشقق السكنية فى مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.
 
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى عبر تويتر، أن الجيش الإسرائيلى يقوم بالإغارة على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة.
 
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى وجود عدد من الفلسطينيين تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربى فى القطاع.
 

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