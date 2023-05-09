مشروعات "حياة كريمة" تخدم 46 ألف شخص بقرى القنان والبصيلية فى أسوان.. فيديو

تواصل مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تغيير وجه الحياة فى قرى محافظة أسوان ومن بين هذه المشروعات ما يجرى بقرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو التى ستخدم 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروعا.

المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، قال إن من أبرز مطالب الأهالى سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالبصيلية قبلى مع الإسراع بوتيرة العمل فى المجمع الزراعى ومركزى الشباب بالقنان وحاجر البصيلية، مع أهمية الانتهاء من خزان تجميع الصرف الصحى بالمجمع الخدمة بالقنان.

وأضاف أن نسب تنفيذ المشروعات بالقريتين تراوحت ما بين 55%، و100% وتابع مدير وحدة حياة كريمة، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96% وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95%.

وأوضح أن نسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85% و90%.