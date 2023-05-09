مد خطوط شبكة تليفونات الفايبر الجديدة بمدينة نخل فى وسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة نخل بوسط سيناء، أعمال تنفيذ مد خطوط شبكات تليفونات فايبر جديدة فى إطار جهود وخدمات توفرها الدولة لأهالي مناطق مدن وقرى وسط سيناء.

قال "محسن سالم"، رئيس مركز ومدينة نخل لـ "اليوم السابع"، أنه تجرى أعمال مد خطوط شبكات الفايبر للتليفونات والإنترنت فائق السرعة بكافة أحياء وشوارع مدينة نخل، وتنفذ الأعمال منطقة تليفونات شمال سيناء.

أضاف أنه من المقرر تغطية جميع أحياء المدينة ضمن اهتمامات الدوله تنمية وسط سيناء بكافة الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أنه فى سياق ما يجرى تنفيذه من خدمات تنفذ أعمال إعادة بناء سد "تجمع الهاشة والبيضاء" بقريه "الكونتلا" بمركز نخل، بعد انهياره جراء السيول التي اجتاحت المنطقة، ويتواصل العمل فى إنشاء مركز تكنولوجى خاص بمدينة نخل فى وسط سيناء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ويعد إضافة خدمية جديدة بوسط سيناء، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات الحكومية، ضمن سلسلة مشروعات خدمية منوعة تقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين فى عموم مدينة نخل وقراها.

أضاف انه تم تسليم 25 مواطن من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية داخل مدينة نخل بوسط سيناءمساكنهم فى قرعة توزيع الوحدات السكنية، وهذه الوحدات ضمن الخدمات التى وفرتها الدولة بمنطقة وسط سيناء، وتقع فى منطقة مدينة نخل القديمة، لافتًا إلى أنه بعد تحديد الأسماء المستحقة تم أنهاء إجراءات التسليم الإدارية.

أضاف محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، انه تم الإنتهاء من تركيب أعمدة ابراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحي بالتجمعات التنموية بمركز نخل بمناطق النثيله1، 2 و توريد الأعمدة والمحولات لتجمع أبو رصاصة الخفجة وطويل الحامض ثم طيبة التمد، والانتهاء من إزالة آثار السيول من الطين اللزج وتقوية جسور الطرق التي تعرضت للسيول بمدينة نخل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بمدخل مدينة نخل طريق نخل الحسنة والطريق الدولي نفق الشهيد أحمد حمدي نخل.