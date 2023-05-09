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مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الامتحانات بمدارس الوراق.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:06 م
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الامتحانات بمدارس الوراق.. صور مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الامتحانات بمدارس الوراق
كتبت - مرام محمد

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تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 “الدور الأول" بإدارة الوراق التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

شملت زيارة مدير المديرية لجان "العميد محمد فوزى الابتدائية، وعبدالله بن رواحة الإعدادية بنات، والوراق الثانوية بنات، وذلك بتواجد عزة هريدى مدير عام إدارة الوراق التعليمية وبعض قيادات الإدارة.

 

وتابع مدير المديرية خلال زيارته سير الامتحانات وأعمال الكنترول ومقر تحميل الامتحانات الإلكترونية وأعمال المنصة الإلكترونية لمدارس المرحلة الثانوية وانتظام جميع الطلاب للدخول على المنصة.

 

وأمر مدير مديرية التربية والتعليم الجيزة، بتذليل جميع العقبات من خلال معلمي التطوير التكنولوجي والحاسب الآلي، موجها الشكر للقائمين على المنظومة.

 

وأشار إلى ضرورة التصحيح والرصد يومياً أولا بأول وبدقة وتوفير جو هادئ للطلاب داخل اللجان وكافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة، مشددا على عدم اصطحاب المحمول تنفيذا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

واختتم مدير المديرية جولته الميدانية بمتابعة مدرسة إمبابة الثانوية العامة واطمئن خلال زيارته على سير الامتحان ونسبة تمكين الطلاب من أداء الامتحان، موجها بتكثيف المتابعة على جميع مدارس المرحلة الثانوية وتكليف توجيه الحاسب الآلي بالمعاونة في متابعة الامتحانات الالكترونيه بجميع الإدارات.

 

تفقد مدارس الوراق
تفقد مدارس الوراق

 

تفقد وكيل تعليم الجيزة مدارس الوراق
تفقد وكيل تعليم الجيزة مدارس الوراق

 

جانب من تفقد مدارس الوراق
جانب من تفقد مدارس الوراق

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الوراق
مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الوراق

 


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نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

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موعد امتحانات صفوف النقل

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جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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