محافظ مطروح يناقش توفير مشروعات للشباب ووحدات الطعام المتنقلة

كتب -أحمد الزغبي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمد الصباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة سبل تيسير إقامة المشروعات الصغيرة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فى إطار جهود وحرص أجهزة الدولة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمطروح ،أنه جارى اجراءات تيسير مزيد من المشروعات للشباب وفق القانون 152لسنة 2020مع تخصيص منطقة للمشروعات الصغيرة، حيث وجه محافظ مطروح للتنسيق مع رؤساء المدن ومديري القطاعات والاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وأشار حسام صالح، أنه تمعقد اجتماع بمقر مكتبة مصر العامة مع الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام المتنقلة بعدد( 60 طلب )، وذلك تجت اشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وذلك لعرض آليات تنفيذ المشروع والأماكن المقترحة لإقامة المشروع والتيسيرات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات في التراخيص والتمويل و المساعدات الفنية والتسويقية لأصحاب المشروعات، و جار تحديد موعد لعمل القرعة العلنية لتوزيع أماكن الوحدات، كما تم استعراض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز.



اجتماع المجلس التنفيذي محافظ مطروح



جانب من تواجد شباب محافظة مطروح