3 محطات مياه جوفية داخل عمق الصحراء لخدمة أهالي مطروح

كتب - أحمد الزغبى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 3 محطات لتنقية وتحلية مياه آبار المياه الجوفية، استمرارا لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بعمق الصحراء، وخاصة بقرى وتجمعات غرب مطروح، وذلك بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى ومحمد خضر عبدالحميد مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد منصور رئيس قطاع الدعم الفنى بالشركة، والمهندس يوسف شعيب مدير كهرباء مطروح، وعدد من عمد ومشايخ برانى والأهالى.

وتم افتتاح وتشغيل عدد 3 محطات تحلية وتنقية المياه الجوفية جنوب مدينة برانى وهى أبو غليلة، وعلوة المصانع، والقبلية بطاقة 200م 3/ 8 ساعات اليوم لكل منها قابلة للزيادة بما يحقق الاكتفاء للأهالى من مياه المحطات، والتى تم تنفيذها من خلال عناصر المنطقة الغربية العسكرية ضمن 13 محطة مستهدف انشائها للتيسير على الاهالى وتوفير مياه الشرب النقية فى عمق الصحراء.

ووجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بالإسراع فى تشغيل المحطات على محولات كهرباء بدلا من الديازل، والتوجيه لشركة مياه الشرب بمطروح بالحفاظ على المحطات مع استمرارية التشغيل، وتيسير وصول المياه للأهالى، كذلك مسؤولية وصول وتخزين كافة خامات التشغيل والحفاظ عليها.

ووسط فرحة الاهالى بتشغيل المحطات الجديدة، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المشاركة المجتمعية والانسانية فى العديد من المجالات كإنشاء محطات تحلية المياه والمساعدات الانسانية وترميم وأسقف المنازل وغيرها لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأهالى مطروح خاصة بالتجمعات الصحراوية وعمق الصحراء.

كما وجه قائد المنطقة الغربية العسكرية الشكر والتقدير لمحافظ مطروح على التعاون الدائم والمستمر مع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة وتيسير تشغيل المحطات وغيرها من الجهود المشتركة المبذولة من أجل تيسير وصول الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

بينما وجه الاهالى الشكر لجهود محافظة مطروح، وقيادة المنطقة الغربية العسكرية، فى توفير وتيسير الحصول على المزيد من الخدمات خاصة مياه الشرب كمصدر للحياة.