اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:08 م
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محافظ سوهاج: إزالة 239 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:49 م
محافظ سوهاج: إزالة 239 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية جانب من الإزالات
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 239 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات والتي بدأت في 1 مايو الجاري .
 
وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 145 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 14438 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 94 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 36 فدان و 6 سهم.
 
وشدد " الفقي " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.
 
 
 


 

 


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