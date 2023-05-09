محافظ بورسعيد: طريق اللواء أحمد عبد الله يجرى تطويره لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعى

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال رصف طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد، حيث يجرى حاليا أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية (النهائية) بطريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد بطول 3 كيلومترات، بداية من ٱخر كوبري منطقة الحرفين ومرورا بمنطقة الإسكان الإجتماعي (الفيروز) وحتى المدخل الرئيسي لمعدية شرق بورسعيد ، تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد".

وأشار محافظ بورسعيد أن طريق اللواء أحمد عبد الله يعد الطريق الرئيسي المؤدى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، ويجرى تطويره لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمواطنين المنتفعين بوحدات المرحلة الثالثة ومشروع الكراسة الزرقاء (9000)، وباعتباره الطريق الرئيسي المؤدي لمشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير شملت أعمال رصف الشارع و إنارته بالكامل من كوبري الحرفيين حتي معدية التفريعة بطول 3 كم، ليصبح بعرض 25 م بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات في كل اتجاه وربطه تخطيطيا بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية.

وأكد المحافظ أنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.