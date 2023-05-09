محافظ الدقهلية يحيل عددا من السلبيات أثناء تفتيش بمستشفى نبروه للتحقيق

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء أمس الاثنين الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للمرور على مستشفى نبروه المركزى للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة، والمحاسب محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروه.

وأشار " مختار " الى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على كافة الوحدات الحكومية للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين على اكمل وجه فى كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من طلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية.

كما أشار " المحافظ " الى أن الهدف من المرور على المستشفيات هو الوقوف على الحالة الإنشائية لها وكذا مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقوف على احتياج المستشفيات ادوات وقوة بشرية لضمان استمرار العمل.

ووجه " مختار " لوكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من كافة قوائم الانتظار بجميع مستشفيات الصحة لرفع المعاناة عن المواطنين، لأن حياة المواطنين والحفاظ عليها ضمن أولى أولوياتنا جميعًا.

وقرر "المحافظ" إحالة كافة السلبيات الناتجة عن أعمال اللجنة بمستشفى نبروه المركزى الى التحقيق وسرعة تلافيها من أجل توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصرى وتقديم كافة الخدمات الحكومية على اكمل وجه فى كافة القطاعات الخدمية والتأكد من تقديم هذه الخدمات من خلال الجهات الرقابية المختصة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.