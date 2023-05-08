محافظ الدقهلية: تطوير بحيرة المنزلة لإنشاء مشروعات تنموية خدمية استثمارية

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعاً بممثلى المكتب الاستشارى، المهندس أحمد الضوينى رئيس قسم التخطيط العمرانى، عقب إنهاء إجراءات التعاقد معهم لإعداد التصميمات اللازمة لتطوير الواجهة المائية لبحيرة المنزلة.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير مكتب المحافظ، ومحمد حمص مدير إدارة تطوير بحيرة المنزلة والثروة السمكية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة ريهام عبدالشافى مدير المكتب الفنى بالمحافظة، والمحاسب بدر حسين مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.

وأشار "مختار"، إلى أن رئيس الجمهورية أمر بإعادة تأهيل وتطوير كافة البحيرات لتنمية الثروة السمكية، وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات قومية على البحيرات لخدمة الصيادين والمواطنين وخلق متنفس ترفيهى على هذه البحيرات.

وأوضح" المحافظ " أن الهدف من التطوير هو إنشاء مشروعات تنموية خدمية استثمارية لخدمة أبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية، وهذه المشروعات عبارة عن "انشاء كورنيش على البحيرة بطول 3 كيلو متر - انشاء مرسى لمراكب الصيد - إنشاء محطة لتموين السيارات - إنشاء سوق حضارى للأسماك والخضار والفاكهة - إنشاء مجمع مواقف - انشاء مناطق ترفيهية ومسطحات خضراء - انشاء ورش لصناعة مراكب الصيد - انشاء مصانع ثلج - انشاء مصانع لمستلزمات الصيد بكافة أنواعها".

كما أشار "مختار"، إلى أن التطوير سيعمل على خلق فرص عمل للشباب سواء داخل البحيرة من خلال ممارسة مهنة الصيد أو من خلال العمل فى المشروعات الخدمية التى سيتم إنشاؤها، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين فى إقامة استثمارات حقيقة بالشراكة مع الدولة للدفع بعجلة الإنتاج لخدمة الصيادين.

وأشار "المحافظ"، إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية على المستثمرين بنظام الشراكة وحق الانتفاع لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على الاستثمارات فى مجال التصنيع.

وقال "مختار"، أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا من خلال توفير برامج وتدخلات تحت شعار"بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى لديهم والنهوض بأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسر والافراد فى هذا المجتمع المحلى وتمكينهم اقتصاديا.

وثمن "المحافظ " دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز حماية وتنمية البحيرات، على الاهتمام البالغ بتنمية وتطوير بحيرة المنزلة، من أجل توفير كافة الخدمات لأبناء المراكز المطلة على البحيرة، وهم مراكز المطرية والمنزلة والجمالية.

والجدير بالذكر، أنه سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية، ووزارة التضامن الاجتماعى بشأن التمكين الاقتصادى لصيادين بحيرة المنزلة.