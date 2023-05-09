محافظ أسوان يلتقى وفد 3 وزارات لعرض منظومة حصر أصول وأملاك الدولة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الثلاثا، بوفد ضم المهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والمهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربى لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر أصول الدولة، وإدارتها لتحقيق أقصى إستفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الشأن.

وخلال اللقاء تم مناقشة وعرض التكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظ ، وهو الذى سبقه إجتماع للوفد مع مديرى الإدارات والجهات المختصة بحصر أصول الدولة.

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، حيث سيتم إستغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وقال المحافظ: نعمل جميعاً فى أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين فى كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم من خلال التوسع في إنشاء المدارس والمستشفيات ومجميع المواقع الخدمية بكافة أنواعها بالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، وهو الذي يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة .