قاضى قضاة فلسطين لـ"الحياة اليوم": نتعرض لـ"مذبحة مفتوحة" من قبل قوات الاحتلال

ماجد تمراز

قال محمود الهباش، قاضي قضاء فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن غزة وكامل الأراضي الفلسطينية تتعرض لـ"مذبحة مفتوحة" من قبل قوات وسلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تلك المذبحة عمرها 75 سنة، منذ النكبة الفلسطينية التي توافق هذه الأيام وحتى والآن، وما سبقها وما لحقها من مذابح تتم من قبل الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني".

وقال: "العقلية العدوانية الإسرائيلية عقلية معروفة وثابتة لا تتغير، الكل يراقب أن أسهل شيء بالنسبة للاحتلال هو الدماء الفلسطيني، بهدف إبعاد الأنظار عن الأزمة الداخلية الإسرائيلية الكبيرة، هم يبحثون عن عدو خارجي لأنهم لا يجمعهم سوى عدو مشترك خارجي".