عاشا معا وماتا معا.. النيابة تصرح بدفن جثتى زوجين احترقا داخل شقتهما بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمانى زوجين لقيا مصرعهما في حريق شقتهم بالعمرانية، وناظرت النيابة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى عليهم وإعداد تقرير بالوفاة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه .

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن وفاة زوجين داخل الشقة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

بالفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة بالعقار رقم 25 شارع أبو صابر ما أسفر عن وفاة "مكرم. ت." 62 سنة، و"ثريا.إ."50 سنة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي امرت بما سبق .