طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية دون مشاكل .. صور

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، إلكترونيا وورقيا، حيث تمثل الاختبارات الإلكترونية قرابة 85% من إجمالى المادة الدراسية و15% مقالى ورقى يجيب الطالب على الجزء المقالى فى نفس توقيت الامتحان الإلكترونى حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مواصفات الورقة الامتحانية راعت توقيت الامتحان الإلكترونى والورقة معا.

فيما تابعت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة، سير الامتحانات، موضحة أنه تم توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان مع متابعة سيستم الامتحان الإلكترونى من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالإدارة والمدارس لتذليل اى عقبات تواجه الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.