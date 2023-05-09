اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية دون مشاكل .. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:27 م
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية دون مشاكل .. صور طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسى الثانى، إلكترونيا وورقيا، حيث تمثل الاختبارات الإلكترونية قرابة 85% من إجمالى المادة الدراسية و15% مقالى ورقى يجيب الطالب على الجزء المقالى فى نفس توقيت الامتحان الإلكترونى حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مواصفات الورقة الامتحانية راعت توقيت الامتحان الإلكترونى والورقة معا.
 
فيما تابعت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة، سير الامتحانات، موضحة أنه تم توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان مع متابعة سيستم الامتحان الإلكترونى من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالإدارة والمدارس لتذليل اى عقبات تواجه الطلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.
 
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية (1)
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية 

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية (2)
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية 

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية (3)
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية (4)
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية (5)
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية 

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية (6)
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية 

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية (7)
طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية

 


التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

خطوات تصحيح الامتحانات المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:00 ص

وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط التصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023.. استبعاد لجان الشغب ومراقبة لجان الامتحانات بكاميرات لرصد أى محاولات للغش.. والوزارة: لا تسريب للأسئلة وتأمينها على أعلى مستوى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:00 ص

التعليم: تقليل أسئلة الثانوية العامة لا يعنى تعديل المجموع الكلى للامتحانات

الإثنين، 08 مايو 2023 04:00 ص

انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام.. صور

الأحد، 07 مايو 2023 11:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة