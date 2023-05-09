طرق سهلة للتخلص من الانتفاخ.. أبرزها تجنب مضغ اللبان

كتب حسام الشقويرى

يعرف الانتفاخ بأنه تورم أو شعور بامتلاء البطن، وفى كثير من الأحيان يمكن التحكم فيه بمفردك، طالما أن لديك الأدوات المناسبة لكيفية التخلص من الانتفاخ، قد يكون الانتفاخ قابلاً للتحكم، لذا من المهم معرفة المزيد حول كيفية التخلص من الانتفاخ بأسهل الطرق الممكنة وفقا لما نشره موقع eatthis.





فيما يلى بعض الطرق للتخلص من الانتفاخ 1-الإقلاع عن التدخين

ذكرت دراسة فى المجلة الاسكندنافية لأمراض الجهاز الهضمي أن التدخين السابق كان مرتبطًا بالانتفاخ الوظيفي والإمساك، إذا كنت ترغب في التوقف عن عادة النيكوتين، فتحدث مع طبيبك حول طرق الإقلاع عن التدخين.



2. إدارة التوتر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS)، يمكن أن يتسبب الإجهاد النفسي في حدوث تقلصات في القولون، ما يؤدى إلى الشعور بعدم الراحة والألم والانتفاخ، ابحث عن طرق للتعامل مع التوتر بشكل فعال لتقليل خطر الانتفاخ.



3. إزالة الطعام الزائد هناك العديد من الأطعمة والمكونات المختلفة التي تدخل إلى وجباتنا الغذائية كل يوم بحيث إن تناول شيء مختلف قليلاً عن المعتاد قد يكون كافياً لتحفيز الانتفاخ، ويوصي الخبراء باتباع حمية الإقصاء، حيث يتم التخلص من الأطعمة التي يُشتبه في أنها مزعجة ثم يتم إرجاعها بلطف في مرحلة إعادة التقديم ومراقبة الأعراض.

4. تجنب المشروبات الغازية قل لا لمفهوم المشروبات الغازية، وكيفية التخلص من السكر لفقدان الوزن، سواء كانت صودا سكرية أو مياه فوارة، فمن الأفضل تجنب هذه المشروبات لترويض الانتفاخ، يزيد ثاني أكسيد الكربون في هذه المشروبات من حجم المعدة ويحفز مستقبلات التمدد التي تؤدي الانتفاخ، وفقًا لمجلة التغذية.



5. التأمل عندما يفكر الناس في كيفية التخلص من الانتفاخ، فقد لا يعتقدون أن فن التأمل قد يكون مفيدًا في السيطرة على الانتفاخ. في دراسة متابعة صغيرة مدتها عام واحد من أبحاث السلوك والعلاج، قللت وساطة الاستجابة بشكل كبير من الانتفاخ لدى المشاركين الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.



6. يصلح فى بعض التمارين يبدو أن النشاط البدنى الخفيف يعمل على تحسين إزالة الغازات المعوية، وبالتالى منع احتباس الغازات على شكل انتفاخ، وقد يكون الضغط فى نزهة سريعة أو ركوب الدراجة عبر منطقتك بعد الوجبات هو كل ما يلزم لتوفير الراحة.