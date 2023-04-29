لا تتناول هذه الأطعمة الأربعة بالبطيخ.. قد تصيبك بالانتفاخ والإسهال ومشاكل المعدة

كتبت إيناس البنا

يعرف البطيخ بمذاقه العصير اللذيذ وفوائده الصحية الهائلة ويحبها الجميع، فهي لا تساعدك فقط على إنقاص الوزن ولكنها مفيدة لك أيضًا الهضم والمناعة والعناية بالبشرة، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الفاكهة لا تسير على ما يرام عند الاقتران بشكل خاطئ مع بعض الأطعمة.

يقول الأطباء إن هذه الفاكهة محملة بالفيتامينات A وC وB6 والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور وحمض الفوليك والكالسيوم.

الأطعمة التي لا ينبغي إقرانها مع البطيخ

لذا، ما الذي يجب تجنب تناوله بعد وجبة الإفطار مع البطيخ ؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك حسب موقع " timesnownews":

اللبن

حسب الطب التقليدي، فأن امتزاج البطيخ والحليب عكس ذلك، الحليب مليء بالدهون وفيتامين د والبروتينات، وخلطه مع الفاكهة الحمضية يربط البروتين الموجود في الحليب سيؤدي فقط إلى مشاكل في البطن.

يمكن أن يؤدي وجود الاثنين معًا، وفقًا للأطباء، إلى حدوث حركات فضفاضة، وآلام في المعدة، وما إلى ذلك، على الرغم من أن البطيخ مرطب، إلا أن المزيج يمكن أن يسبب الانتفاخ الشديد واحتباس الماء.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بعد تناول البطيخ ضارًا للغاية. يتم تحميل البطيخ بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب بعض النشا، وبالتالي، فإن استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الحمص والفاصوليا، يضر بالإنزيمات الهضمية ويمكن أن يكون ضارًا بمعدتك، وفقًا للأطباء ، يجب ألا تأكل أي شيء لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الانتهاء من وعاء البطيخ.

البيض

على الرغم من أن كلاً من البيض والبطيخ مليئين بالألياف، إلا أن تناولهما معًا يمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة، وفقًا للأطباء، بصرف النظر عن البروتين ، يحتوي البيض على أحماض دهنية مثل أوميجا 3 .

في حين أن البطيخ فاكهة غنية بالمياه، في مثل هذه الحالة ، يمنع هذان الشخصان بعضهما البعض من الهضم، ويؤديان إلى انتفاخ شديد في المعدة ، إلى جانب الإمساك.

الماء

يقترح أطباء الطب التقليدي عدم شرب الماء بعد تناول البطيخ لأنه يؤثر على الجهاز الهضمي، تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع ، لذلك عندما يكون لديك ماء بعد البطيخ، فإنه يزيد من فرص انتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

وفقًا للطب التقليدي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الهضم المنتظمة وحتى الإخلال بتوازن الشاكرات في الجسم، قد يشعر بعض الناس بعدم الارتياح بعد شرب الماء مباشرة بعد تناول البطيخ، نظرًا لأنه يؤخر عملية الهضم، فقد تنشأ مشاكل مثل الحموضة.