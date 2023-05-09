ضبط محطة وقود لامتناعها عن بيع 17 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بصرف الوقود بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره 8.25 جنيه للتر.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر حملات تموينية مكثفة على محطات المواد البترولية بمركزى ايتاى البارود وأبو حمص.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط حوالى 17800 لتر سولار وبنزين داخل محطة وقود بمركز إيتاى البارود أمتنع صاحبها عن البيع بالمخالفة للقانون.. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ 2860 كيلو سكر تموينى قبل البيع بالسوق السوداء.