مصادرة 15 طن قمح محلى و4620 رغيف خبز محملة على سيارات قبل تهريبها بالشرقية

صادرت مديرية التموين بالشرقية ، 15 طن قمح محلى و4620 رغيف خبز محملين على سيارات قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات تموينية مفاجئة بنطاق المحافظة، كما اعلنت توريد 20652 طن قمح من المحصول الجديد.

وشنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد أسفر المرور عن تحرير المخالفات التالية : ضبط سيارتين جامبو كلاهما حمراء اللون محملتين بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023م مقدارها 15 طنا تقريبا قادمتين من محافظة الدقهلية دون الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح ، وتم تحرير عن ذلك المحضرين قم 7524 و 7525 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر ، وتم تسليم السائقين والسيارتين إلى مركز الشرطة.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون قادمة من مدينة الزقازيق ومتجهة الي مدينة الابراهيمية محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها 4620 رغيف مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ﻷصحاب المطاعم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7527 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم بيع الخبز المضبوط للمواطنين بمعرفة أحد المخابز التموينية بموجب البطاقات الذكية بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزينة المحكمة على ذمة المحضر ، و التحفظ علي عدد 7 شكائر دقيق معادلة لكمية الخبز المضبوط لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

في سياق متصل، قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 20652طن و265 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 332636 طن و 314 كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أن استلام الأقماح يكون تحت إشراف ممثـل مـن مديريـة التمـوين والتجارة الداخلية المختصة وتحرر محاضر استلام وحصر كميـات الأقمـاح بحيث لا تتجاوز الكمية التي سبق الموافقة عليها، ويـتم إخطـار وزارة التمـوين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بهذه الكميات.