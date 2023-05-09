صحة كفر الشيخ: إحلال وتجديد وحدة صحية إسحاقة والمرور على عدد من المستشفيات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد الوحدة الصحية بإسحاقه، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، بالإضافة للأعمال الجارية فى العديد من المشروعات الخدمية وقرى ومراكز كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية.

كما نظمت مديرية الصحة محاضرة لرفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية، حاضر فيها الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، الفئة المستهدفة 60 مسئول تدريب، من مشرفات الرعايات، ومشرفات الطوارئ بقاعة الرنين المغناطيسى بالمستشفى العام محافظة كفر الشيخ برعاية الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات، والوحدات الصحية لتنتهى تماما معاناة الآلاف من أبناء المحافظة من المرضى، مؤكدة استمرار المتابعة على المنشآت الصحية بكفر الشيخ وذلك للحد من السلبيات وتقديم خدمة تليق بالمواطن فى كفر الشيخ، موضحة أنه قد تم مؤخرا المرور على الأماكن التالية لمتابعة سير العمل وانتظامه بالمنشآت الطبية الآتية، "ديوان الإدارة الصحية بكفرالشيخ - وحدة محلة موسى - وحدة روينة - وحدة سيدى مبارك - وحده سيدى طلحة".

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، أنه تم المرور على " ديوان الإدارة الصحية بسيدى غازى - وحدة الرملة - ديوان الإدارة الصحية بيلا - ديوان الإدارة الصحية بسيدى سالم - وحده بهنسى - وحده المفتى - وحده الحدادى - ديوان الإدارة الصحية بالحامول - وحدة الخاشعة 61 - وحدة الخاشعة 64 - وحدة الزعفران - ديوان الإدارة الصحية بمطوبس - وحدة عزبة عمرو - ديوان الإدارة الصحية بدسوق - وحدة شباس الملح - ديوان الإدارة الصحية بفوه - وحدة سنديون - ديوان الإدارة الصحية بالرياض - وحدة أم سن - وحدة رغامة - وحدة الخضرة - وحدة الفيروز".