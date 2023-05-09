صحة جنوب سيناء: تحرير 40 محضرا وإعـدام مواد غذائية منتهية الصلاحية

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء حملة مكبره على الاسواق والمحلات التجارية بمدينة طور سيناء بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها.
وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة ، وتحت اشراف الدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى، و مصطفى خليل القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الاغذية ، تشكلت لجنة من عبد الفتاح النجار مراقب أغذية إدارة طور سيناء وناصر سلامة مفتش الأغذية.
وأسفرت الحمله المرور على 22 منشأة وقد تم تحرير 19 محضر نظافة و 21 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية بأجمالي محاضر بلغت 40 محضرا ، كما تم اعدام 154 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية و17 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم فحص عدد 2 حرز نيابة، وسحب عدد 4 عينات احراز.
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