صحة جنوب سيناء: تحرير 40 محضرا وإعـدام مواد غذائية منتهية الصلاحية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة والسكان ب جنوب سيناء حملة مكبره على الاسواق والمحلات التجارية بمدينة طور سيناء بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها.

وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة ، وتحت اشراف الدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى، و مصطفى خليل القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الاغذية ، تشكلت لجنة من عبد الفتاح النجار مراقب أغذية إدارة طور سيناء وناصر سلامة مفتش الأغذية.

وأسفرت الحمله المرور على 22 منشأة وقد تم تحرير 19 محضر نظافة و 21 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية بأجمالي محاضر بلغت 40 محضرا ، كما تم اعدام 154 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية و17 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم فحص عدد 2 حرز نيابة، وسحب عدد 4 عينات احراز.