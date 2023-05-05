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وكيل صحة جنوب سيناء يشارك في احتفالية مستشفى الطور العام باليوم العالمى لغسيل الأيدى

الجمعة، 05 مايو 2023 12:09 ص
وكيل صحة جنوب سيناء يشارك في احتفالية مستشفى الطور العام باليوم العالمى لغسيل الأيدى وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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شارك الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في احتفالية مستشفي الطور العام باليوم العالمى لغسيل الأيدى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
 
وقال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الاحتفالية باليوم العالمي لغسيل الأيدى وذلك تحت شعار نظافة الايدى تنقذ الأرواح، مؤكدا على أهمية نشر التوعية وثقافة غسل الايدى فى حياتنا اليومية واهمية تواجده كعادة من العادات اليومية وبمشاركة ادارة مكافحة العدوى واكدت الدكتورة  نورهان بركات مدير مكافحة العدوى عن أهمية غسيل الايدى للحد من انتشار العدوى داخل المستشفيات وأثناء ممارسة الأعمال اليومية بشكل عام واهمية تنفيذ ثقافة غسل الأيدى عقب كل نشاط يومى، وبدأت الفعاليات بتعريف الطريقة الصحيحة لغسل الايدى وعرض فيديوهات توعوية توضح أهميته.
 
وألقى الدكتور محمد طه مشرف مكافحة العدوى بالمديرية، محاضرة عن أنواع غسل الأيدى والطرق الصحيحة لها للوقاية من الأمراض.
 
وقام الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة بمشاركة الدكتور هانى جوهر، مدير مستشفي الطور العام خلال الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير للعاملين بالمستشفي تقديراً لجهودهم المبذولة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال متمنياً لهم دوام التوفيق واثني على المجهود المبذول منهم ، وطلب الفريق الطبى بالمستشفي ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة والعمل على  تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى.
 
 
وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى (1)
وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى (1)

وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى (2)
وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى (2)

وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى (3)
وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى (3)

وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى (4)
وكيل الصحة أثناء احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدى 

 


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