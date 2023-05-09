اليوم السابع
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شحن 55 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد و 3050 صودا من الغرب

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:20 م
شحن 55 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد و 3050 صودا من الغرب ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة للميناء. 
 
واستقبلت الموانئ، السفينة Thor breeze  القادمة من تركيا لتحميل  55 ألف طن من خام الكلينكر إلى أبيدجان، كما استقبل  ميناء غرب بورسعيد  السفينة ALSU  لشحن  3050 آلاف طن صودا كاوية.
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن  على الأرصفة.

 


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