شحن 55 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد و 3050 صودا من الغرب

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة للميناء.

واستقبلت الموانئ، السفينة Thor breeze القادمة من تركيا لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى أبيدجان، كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ALSU لشحن 3050 آلاف طن صودا كاوية.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن على الأرصفة.