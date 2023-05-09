زيادة المدارس لدعم العملية التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية في أسوان

أسوان – صلاح المسن

تواصل الدولة المصرية جهودها، لزيادة المدارس وأعداد الفصول اللازمة لاستيعاب الكثافة الطلابية وهو الذى سيساهم بشكل أساسي في توفير الخدمة التعليمية.

"اليوم السابع" يقدم أهم معلومات عن إنشاءات المدارس من أجل دعم العملية التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية الحالية لمعدلات مناسبة بأسوان.

أولا: جارى إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى في الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة بمدينة أسوان، و تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بتسليم المدارس المتبقى تسليمها خلال العام الدراسى القادم.

ثانيا: تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس .

ثالثا:8 مدارس إحلال كلى وجزئى .

رابعا: 29 مدرسة شهدت توسعات .

خامسا: 54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالي 79 مدرسة.

سادسا : من المدارس السابقة تم افتتاحه وتشغيله والآخر جار العمل فيها دون المساس باستقرار العملية التعليمية

سابعا: في مدينة اسوان الجديدة تم تخصيص 3 قطع أراضى لإنشاء مدرسة ( STEM ) للمتفوقين، مع إنشاء مبنى سكنى للطلاب ، وأيضاً مدرسة تكنولوجية ، وثالثة رياضية.

ثامنا: جار تجهيز وفرش مبنى مدرسة اللغات الرسمية إنجليزى الجديدة فور الانتهاء من أعمال التشطيب وإنشاؤها بتكلفة 20 مليون جنيه وهى تضم 33 فصلا دراسيا، وذلك تمهيداً لنقل الطلاب إليها بعد استضافتهم بشكل مؤقت فى إحدى مدارس التعليم الأساسى.

تاسعا:جار إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى لمراحل رياض الأطفال و الإبتدائى والإعدادى بطاقة 50 فصلا دراسيا، وبتكلفة 19 مليون جنيه.