"رياضة الأقصر" تنفذ معسكر خدمة عامة بمركز شباب أصفون بعد تطويره بحياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مركز شباب أصفون بمحافظة الأقصر، فعاليات مشروع معسكر خدمة عامة لأعضاء فريق الجوالة بالمركز، عقب استلام المركز من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، بعد إحلال وتجديد وتطوير مركز شباب أصفون لخدمة أبناء القرية بإسنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وفى هذا الصدد قام فريق الجوالة بمركز شباب أصفون، بتنظيم أثاث المركز وترتيب الأثاث مرة أخري، وذلك تعظيماً للدور المجتمعي وتنمية الاعتماد على النفس وتحديد القدرات الشخصية وتوزيع الأدوار والإستفادة منها، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وعبد الرؤوف محمد علي مدير ادارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب أصفون.

كما نفذ مركز شباب وابورات المطاعنة بمدينة إسنا، فعاليات يوم رياضي للطلائع، حيث أقيمت مباراة ودية بين مركز شباب وابورات المطاعنة ومركز شباب طفنيس، وذلك في زيارة تبادلية لأعضاء مراكز الشباب ويأتي تنفيذ اليوم الرياضي لزيادة توسيع قاعدة المشاركة بين أعضاء مراكز الشباب وتوظيف قدرات الشباب وإبراز مواهبهم، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وعبد الرؤوف محمد علي مدير ادارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب وابورات المطاعنة وفريق عمل مركز شباب طفنيس.

وكانت قد اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبناؤنا مستقبلنا، وذلك بمركز شباب الطود التابع لإدارة شباب الطود، وبمشاركة 90 طليع من أعضاء المركز، حيث أن معسكرات اليوم الواحد تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة ايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين، وأشرف مرسي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، مشيراً إلى أن تلك المعسكرات تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب وبث روح المنافسة، والتعاون بين النشء وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الابداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعى من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر.