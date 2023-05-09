تخدم 46 ألف نسمة.. مشروعات حياة كريمة ترسم البسمة لأهالى القنان بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى رسم البسمة على وجوه المواطنين البسطاء فى القرى والنجوع والمناطق النائية فى عدد من محافظات الجمهورية التى يتم تنفيذ المبادرة فيها، ومنها محافظة أسوان، بعد إنهاء عدد من المشروعات الخدمية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وفى قرية القنان التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، يتم تنفيذ عشرات المشروعات التى تخدم ما يزيد عن 46 ألف نسمة، ومنها مشروعات تم الانتهاء منها وأخرى جارى استكمالها.

قال المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أن المشروعات الجارية بقرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو، ستخدم نحو 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروعاً، مضيفاً أنه تم رصد وتذليل العقبات والمشكلات لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى وذلك بالتنسيق مع مسئولى الجهات المختصة الأخرى.

وأضاف مدير وحدة حياة كريمة، أن نسب تنفيذ المشروعات بالقريتين تراوحت ما بين 55% و100 %، موضحاً أنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100 %، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96%، وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95%، لافتاً إلى أن نسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85% و90%.