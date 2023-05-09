ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن تصريحات باليتسكي، الإثنين: " ان مستوى المياه في حوض كاخوفكا قد ارتفع لأن كييف بدأت بتصريف المياه من السدود" .. مشيرا إلى أن المفاعل الخامس في وضع الاستعداد".



وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن في 5 مايو الجاري، أنه أحبط هجوم ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل مجموعة مدعيا أنها تتكون من عملاء جهاز الأمن الأوكراني".